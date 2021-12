Mobilidade e setor automotivo são debatidos em fórum no Crea-BA

As novidades relacionadas ao mercado nacional automobilístico e as soluções do setor para suprir a demanda por mobilidade no futuro foram discutidas nesta quinta-feira, 20, no III Fórum Carlos Espinheira de Sá. O evento, integrante da Agenda de Desenvolvimento Bahia, é uma realização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) e do Instituto Politécnico da Bahia (IPB).

O fórum, que teve como tema A Engenharia como propulsora do avanço econômico e social, promoveu, ainda, um debate sobre a energia eólica na Bahia; o setor de papel e celulose; e os fatores de competitividade do setor metalúrgico e siderúrgico no Brasil.

Indústria

O presidente do Crea-BA, o engenheiro mecânico Marco Amigo, que abriu o fórum, ressaltou a importância de se discutir sobre a indústria, tendo em vista a perda substancial que o setor teve no Brasil, com reflexos para a área tecnológica. “Este encontro surge como forma de discutir os processos de transformação social. Nesses eventos, reverenciamos os trabalhos de engenheiros que contribuíram com suas ideias para uma sociedade melhor”.

O presidente do Instituto Politécnico da Bahia, o professor Caiuby Alves da Costa, destacou a vida profissional de Carlos Espinheira de Sá, o homenageado do evento. Afirmou que a parceria com o Crea-BA na realização da Agenda de Desenvolvimento tem ainda a pretensão de renovar a memória da Engenharia. “Nosso dever é manter acesa esta chama, já que a profissão está em depredação. Queremos que os futuros engenheiros tenham orgulho de sua profissão e trabalhem em favor de uma sociedade justa e igualitária”. A diretora da Escola Politécnica da Ufba, a engenheira civil Tatiana Dumet, também falou para a plateia formada por profissionais, estudantes, professores e representantes de entidades. Apontou a estagnação da produção no Brasil e a necessidade “de se investir em tecnologia, inovação e empreendedorismo na sala de aula para mudar a percepção dos alunos e, consequentemente, o cenário nacional”.

Setor automotivo

Outro tema foi a adoção pela indústria automobilística de novos tipos de inovação para transformar o cenário automotivo e de mobilidade nos grandes centros urbanos. Isto porque o alto índice de carros por habitantes é um problema crônico em muitas cidades do mundo inteiro, que vem gerando transformações e impactos na vida das pessoas. Segundo os especialistas, a tendência para os próximos anos é de queda no ritmo da produção das montadoras de veículos, tendo as empresas que se adaptarem às novas soluções para suprir a demanda por mobilidade e conectividade.

Em sua palestra sobre “Tipos de inovação para transformar o cenário automotivo e de mobilidade”, o engenheiro mecânico Milton Lubraico, diretor de gerenciamento de programas da Ford América do Sul, destacou o problema do estrangulamento no trânsito das grandes metrópoles como uma consequência das mudanças sociais e os caminhos que deverão ser trilhados pelas montadoras.

Memória da engenharia

