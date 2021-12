Mitsubishi Motors remove Carlos Ghosn da presidência do conselho

A Mitsubishi Motors informou nesta segunda-feira, 26, que seu conselho de administração votou pela remoção do executivo brasileiro Carlos Ghosn da presidência do colegiado. Na última quinta-feira (22), Ghosn foi afastado também do comando do conselho da Nissan, três dias depois de ser preso em Tóquio por supostas irregularidades financeiras.

A Nissan, que é parceira da Mitsubishi e da francesa Renault numa aliança das três montadoras, acusa Ghosn de ter fraudado sua declaração de renda por anos seguidos.

O atual chefe-executivo da Mitsubishi, Osamu Masuko, vai acumular o cargo de presidente do conselho da empresa.

Segundo a Mitsubishi, Ghosn perdeu a confiança da Nissan e não é mais capaz de cumprir suas funções. A Nissan tem participação de 34% na Mitsubishi. Fonte: Dow Jones Newswires.

