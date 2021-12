Minuto de celular no Brasil é o mais caro do mundo

Com um minuto custando até US$ 0,74, quando a ligação é entre operadoras diferentes, o Brasil tem o custo de chamada por celular mais caro do mundo, segundo relatório divulgado nesta segunda-feira, 7, pela União Internacional de Telecomunicações, da ONU.

Esse valor é mais que o dobro de outros países da América Latina, como Argentina e México, onde o minuto custa US$ 0,32. A China é o País com a tarifa mais baixa do mundo. Entre chamadas de operadora diferentes, o chinês paga US$ 0,01 por minuto. Na Índia, a tarifa custa US$ 0,02.

O levantamento pesquisou os valores em 161 Países e considerou, no Brasil, os preços praticados em São Paulo.

