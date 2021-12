Ministro defende mais investimentos em inovação

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina Diniz, discutiu a relação entre desenvolvimento da ciência e da tecnologia e financiamento público e privado durante conferência, realizada na segunda-feira, 1º, em Salvador. "Nós temos um capitalismo pendurado no estado. O sistema empresarial privado não assume o gasto em ciência e tecnologia que seja capaz de alavancar a capacidade de produção", afirmou o ministro.



O titular da pasta de Ciência e Tecnologia participou, ontem, da conferência de abertura do 13º Seminário Internacional da Rede Ibero-americana de Investigadores (RII) - uma associação de pesquisadores da América Latina.



Apesar de o Brasil produzir 50% de toda a produção científica da América Latina (AL), o ministro destacou que na AL 60% dos investimentos em ciência e tecnologia são públicos.



Em países como os Estados Unidos, cerca de 70% dos investimentos vêm do setor privado. A importância da iniciativa privada também foi analisada em relação entre parques tecnológicos e o setor empresarial.



"Parque tecnológico só dá resultado se você consegue combinar uma base científica consistente e densa com iniciativa empresarial do outro lado. O medo que eu tenho é de começar criar parques tecnológicos como modismo, aí você desmoraliza um instrumento", assinalou.



Agronegócio



Para Clélio Campolina Diniz, é um desafio da ciência e da tecnologia permitir a exploração de recursos naturais sem comprometimento da sustentabilidade.



"A chamada bioeconomia é uma das fronteiras do desenvolvimento econômico do mundo. Como vamos aproveitar a biodiversidade e encontrar alternativas econômicas sem destruir", afirmou o ministro.



Na Bahia, especificamente, a tecnologia pode servir para de driblar fatores climáticos no semiárido, segundo o ministro.



"O semiárido é uma região que merece um esforço sistemático para discutir alternativas para o semiárido, combinando toda a questão da irrigação e a questão energética", disse.

