Ministro da Fazenda vai aos EUA em busca de investimentos

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, embarca nesta segunda-feira, 25, para Nova York, nos Estados Unidos, onde participa de um fórum de infraestrutura sobre o Brasil e as oportunidades de investimento no país. O encontro ocorre na terça-feira (26). Na quarta-feira (27), Guido Mantega se reúne com investidores também em Nova York e retorna ao Brasil.

As mesmas opções de investimento já foram apresentadas a empresários em São Paulo no começo do mês. Agora, além de Nova York, Londres também está no roteiro de debates sobre o cenário macroeconômico e as oportunidades de investimento no Brasil. As datas do circuito de palestras, informou o Ministério da Fazenda, são 26 de fevereiro, em Nova York e 1° de março, em Londres.

Além de apresentar oportunidades de investimento, as palestras servirão para esclarecer dúvidas sobre projetos, leilões e como devem proceder os empresários interessados, segundo as informações divulgadas em nota pela assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda.

No leque de projetos estão a expansão da infraestrutura de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, além de empreendimentos nas áreas de energia e exploração de petróleo.

No último dia 22, o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, também disse que o governo estuda medidas para aumentar a participação de bancos privados no financiamento de grandes obras de infraestrutura. "Estamos sempre estudando a ampliação deste mecanismo. Achamos importante a participação do setor privado nos investimentos de longo prazo", disse o secretário.

