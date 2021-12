Ministra visita Bahia Farm Show

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Katia Abreu, visitou nesta sexta-feira, 5, a feira de tecnologia e de negócios Bahia Farm Show, que termina neste sábado, 6, em Luís Eduardo Magalhães, a 940 km de Salvador.



Este ano um dos assuntos debatidos entre a classe de produtores irrigantes foi o aumento na tarifa de energia e a cobrança da bandeira vermelha também no horário Reservado (durante a madrugada).



"Nós pedimos a intervenção da ministra, pois esse reajuste pode inviabilizar a atividade", disse o irrigante e secretário de Desenvolvimento de Luís Eduardo Magalhães, Sérgio Pitt, destacando que a atual cobrança "com acréscimo de 312,23% é inconstitucional, porque o desconto em período de menor consumo está respaldado em lei".



Para o presidente da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Julio Busato, o impacto será negativo na economia brasileira com reflexos na cesta básica, principalmente por causa do feijão e do milho.



Ele salientou que ainda não tem uma estimativa de quanto poderá ser a redução de área plantada com estas culturas, "mas é certo que se não houver mudança na bandeira cobrada no período noturno, teremos menor produção na próxima safra, porque com este custo o produtor não consegue fechar sua conta".



A ministra afirmou que o assunto é preocupante e foi levado para o Ministério do Planejamento. "Estamos (o Mapa) terminando estudos e fazendo comparações para levar para a equipe econômica. Acredito que vamos conseguir reverter a situação".



A ministra visitou os estandes e elogiou a organização dos produtores baianos e a feira "que representa o ânimo do setor agropecuarista".

