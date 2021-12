Ministério do Trabalho erra comparação de férias entre Brasil e outros países

O Ministério do Trabalho divulgou em suas redes sociais no último domingo, 9, um vídeo em que mostra quantos dias de férias o trabalhador tem direito em diferentes países, segundo a legislação local. Mas, logo que publicado, o conteúdo sofreu críticas dos internautas.

Apesar de ter adotado o critério de dias úteis para todos os países que citava, como Estados Unidos, México, China e Argentina, para o Brasil, o Ministério resolveu utilizar o total de dias corridos.

Assim, a Suécia, por exemplo, em que o trabalhador tem direito a 25 dias úteis de férias, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), parecia garantir período menor do que o Brasil, que ofereceria 30 dias. Porém, diferentemente do que foi publicado pelo Ministério, pelo critério de dias úteis adotado pela OIT, os brasileiros têm direito a 21 dias de folga.

Na segunda-feira, 10, após quase 1.000 comentários na postagem, a Pasta editou o texto que acompanhava o vídeo, admitindo o erro. Na manhã desta terça-feira, 11, o vídeo já não estava mais disponível em sua página no Facebook.

adblock ativo