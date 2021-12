Ministério dá prazo maior para vacinação contra aftosa no NE

O calendário de vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa no Nordeste do País será flexibilizado, com a possibilidade de adiamento nos municípios em situação de emergência por causa da seca, informou o Ministério da Agricultura. O segundo ciclo de vacinação de bovinos e bubalinos contra a doença começa nesta quinta-feira, 1º.

"Os efeitos da seca têm impacto direto na condição financeira dos produtores, bem como na nutrição e manejo dos animais, com fortes possibilidades de impactar também na cobertura vacinal", disse o ministério em nota.

Para os estados em emergência, a vacinação será prorrogada excepcionalmente por até 30 dias, de acordo com a necessidade, ou será suspensa temporariamente. Caso isso ocorra, os Serviços Veterinários Oficiais (SVOs) deverão apresentar uma nova análise da situação, para apreciação do ministério até 15 de janeiro.

Mais rigor - Além disso, o Mapa afirmou que as áreas em situação de emergência devem ser delimitadas e os animais vindos desses municípios impedidos de circular sem vacinação prévia. "A medida foi tomada pelo Ministério da Agricultura considerando as condições epidemiológicas, informações sobre a seca, seus efeitos sobre os rebanhos", disse.

O ministério esperava vacinar cerca de 150,5 milhões de bovinos e bubalinos nesta fase em todo o País.

