Ministério da Economia vê crime de responsabilidade se governo sancionar Orçamento aprovado pelo Congresso

O Ministério da Economia vê risco de o governo cometer crime de responsabilidade se sancionar o Orçamento de 2021 aprovado pelo Congresso.

Formalizar o Orçamento no desenho atual significaria assinar uma condenação pela Lei de Responsabilidade Fiscal, disseram integrantes do governo ouvidos pelo jornal Folha de S. Paulo. Por isso, o time do ministro da economia, Paulo Guedes, procura uma forma de ajustar os números.

Independentemente de como esse ajuste será feito, a condição inicial é haver um acordo com a classe política. As conversas entre governo e aliados precisam encontrar um consenso sobre o que vai ser retirado do Orçamento.

Nos bastidores, três formas para ajustar o Orçamento foram colocadas sobre a mesa. A votação de um projeto orçamentário completamente novo, o ajuste nos números pelo relator ou vetos a aumentos de despesas a serem feitos por Bolsonaro no ato da sanção.

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), descartou, nesta segunda-feira, 29, a possibilidade de um projeto completamente novo e parte da equipe econômica menciona os vetos como o caminho que mais faz sentido.

As conversas prosseguem e dependem de refazer costuras com aliados.

