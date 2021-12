Ministério da Economia confirma escolha de Gustavo Montezano para BNDES

O Ministério da Economia confirmou, em nota, a escolha do engenheiro Gustavo Montezano como novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na nota, a pasta informou o encaminhamento do nome de Montezano para deliberação do Conselho de Administração do BNDES.

Montezano é atual secretário-adjunto da Secretaria de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia. É graduado em engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e mestre em Finanças pelo Ibmec, com 17 anos de carreira no mercado financeiro.

A nota do ministério destaca que ele atuou como diretor-executivo da área de commodities em Londres e anteriormente como responsável pela área de crédito, resseguros e "project finance".

"O Ministério da Economia agradece a Joaquim Levy pela dedicação demonstrada enquanto presidente do BNDES", completa o texto.

