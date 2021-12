Minha Casa, Minha Vida entrega unidades em Lauro de Freitas

Aproximadamente 3.200 pessoas receberão nesta terça-feira, 27, às 9h, no Loteamento Quintas do Picuaia, as chaves das 899 novas unidades do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Serão entregues os Residenciais Brisas de Itinga I, II e III, que foram distribuídos em 41 blocos de apartamentos, com 43 m² cada, e dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço cada. As obras tiveram um investimento de R$ 41 milhões.

A cerimônia contará com a presença do governador Rui Costa e do prefeito municipal de Lauro de Feitas, Márcio Paiva. Ao todo, Lauro de Freitas ja recebeu 3.900 unidades habitacionais do MCMV e o investimento total foi superior a R$ 181 milhões.

