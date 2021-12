Minha Casa, Minha Vida chega a mais 200 cidades baianas

Cerca de 200 municípios baianos ainda não contemplados pelo maior projeto de habitação do governo federal - segundo estimativa da União dos Municípios da Bahia (UPB) - devem passar a receber, ainda este ano, empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida.

A medida da expansão do benefício para municípios com menos de 50 mil habitantes foi anunciada na semana passada pela presidente Dilma Rousseff, durante a 16ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, no último dia 10.

De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério das Cidades, a medida anunciada por Dilma será "definida" por meio de publicação no Diário Oficial da União, já nos próximos dias.

Expectativa local

Por aqui, a notícia encheu de ânimo não só representantes do setor da construção, mas também prefeitos de várias cidades baianas. Segundo a presidente da UPB, Maria Quitéria Mendes, a medida, além de movimentar a economia no interior, "deve melhorar a autoestima de gente que há muito tempo sonha com a casa própria".

"São mais de 200 municípios sem o atendimento do programa, e a demanda habitacional no Estado é grande. Eu gostei do anúncio", diz a prefeita de Cardeal da Silva, cidade a 160 km de Salvador e com população estimada em pouco mais de nove mil habitantes.

Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção da Bahia (Sinduscon), Carlos Alberto Vieira Lima, o anúncio de levar o Minha Casa, Minha Vida para o interior é "positivo, pois aumenta o horizonte do programa, que é um benefício importante para uma parcela significativa da população".

"O déficit de moradias do País é de, pelo menos, 100 milhões. E esse anúncio tem de ser realizado. As empresas estão preparadas, mas é preciso que se estabeleça um preço justo para não gerar uma inequação. Não se pode congelar o preço, pois o valor da mão de obra cresce, e isso cria uma série de problemas. Obras não são concluídas", afirma Vieira Lima.

Ainda segundo o dirigente, contudo, a intenção do governo é uma "oportunidade de negócios e uma janela a mais que se abre". "Em 2012, a construção civil gerou mais de 50 mil empregos no Estado, período em foram construídas e entregues 120 mil unidades do Minha Casa, Minha vida de todas as faixas", conta Vieira Lima.

Sócio-diretor da Concreta Engenharia, construtora responsável pela execução de empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida em cidades como Catu e Valença, o empresário Minos Trocoli Azevedo fala em "sentimento favorável", em relação ao anúncio da expansão do programa para o interior .

Na visão dele, a medida é uma "justiça, pois a grande maioria dos municípios tem menos de 50 mil habitantes".

"Não era justa a seleção somente dos municípios maiores. Com essa correção, a faixa de zero a três, que é aquela que possui os empreendimentos destinados à parcela da população mais carente, deve ser beneficiada", diz Trocoli.

Recursos disponíveis

Segundo ele, cidades pequenas como Sapeaçu, Governador Mangabeira, Maragojipe e São Félix têm grande potencial para a construção de casas populares. Ainda de acordo com ele, os imóveis nesses municípios (faixa de zero a três) devem custar entre R$ 56 mil (se imóvel em área rural) e R$ 64 mil (se em área urbana).

Em seu discurso, em Brasília, Dilma afirmou que "já existem disponíveis, hoje, cerca de 135 mil moradias, com valor que chega a R$ 4,7 bilhões". E garantiu: "Todos os municípios vão poder executar o programa Minha Casa, Minha Vida".

