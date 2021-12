Milkshake de Ovomaltine troca Bob's por McDonald's

A McDonald's "passou uma rasteira" no Bob's e conseguiu os direitos sobre a marca Ovomaltine. Com isso, o milkshake, que é servido desde 1959 no Bob's, agora fará parte do cardápio da concorrente.

De acordo com o jornal "O Estado de S. Paulo", o Bob's vai continuar servindo a bebida, mas terá que mudar o nome do produto, que será chamado de "crocante", já que legalmente a empresa não tem autorização para usar a marca "Ovomaltine".

O anúncio feito nesta terça-feira, 13, movimenta as redes sociais e internautas consideram o "rompimento" entre Ovomaltine e Bob's como "a separação do ano".

*na fila do mcdonal's*



- me vê um milkshake de ovomaltine do bob's https://t.co/lTnY6NZXqc — FADE (@saidaquiruan) 13 de setembro de 2016

Bob's sabendo que o Ovomaltine foi para o McDonald's pic.twitter.com/69c1gQRugP — snap: DonaLuciaHexa (@DonaLuciaHexa) 13 de setembro de 2016

oi ovomaltine, vi q vc apagou as fotos com o bobs, tá tudo bem? pic.twitter.com/l3pDwT9nGG — tinhagu (@thigut) 13 de setembro de 2016

o milkshake de ovomaltine no bob's vai se chamar 'crocante'



acho q devia se chamar 'daquela marca ingrata' — Esdruxu.lice (@alicebiruta) 13 de setembro de 2016

Milquisheiki de ovomaltine agora é feito no mequidonaldis?



Dia triste pic.twitter.com/rEdqUAwpeI — ⓟorquito™ 🐷 (@Porquito1914) 13 de setembro de 2016

COMOASSIM não tem mais milkshake de Ovomaltine no Bobs? O que eu vou comprar lá? Batata? Me poupe 😭😭😭#Bobs #ovomaltine — é só Ana (@btamy) 13 de setembro de 2016

