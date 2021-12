Milheiro de notas de R$ 2 custa R$ 175,30, informa BC

O milheiro de notas de R$ 2 da segunda família do real que entraram em circulação nesta segunda-feira, 29, custou R$ 175,30, informou nesta tarde o Banco Central (BC). Na primeira família, o gasto com a mesma quantidade dessas cédulas foi de R$ 172,84. Para as notas de R$ 5, que também começaram a ser distribuídas nesta segunda-feira, o custo do milheiro foi de R$ 178,92, ante R$ 165,73 na primeira etapa. Com a colocação das cédulas de R$ 2 e R$ 5, o BC completa a segunda família, já que as demais notas estão em circulação.

As novas notas têm tamanhos diferentes, de acordo com seus valores. Segundo a autoridade monetária, o recurso, aliado às marcas táteis em relevo, facilita o reconhecimento pelos portadores de deficiência visual. Mesmo sem identificar uma incidência "grave" de falsificação, ao mudar as cédulas, o BC afirma que age preventivamente.

"Atualmente, essa é uma realidade não só do Brasil, mas de todo o mundo: as autoridades emissoras têm buscado atualizar o design de suas cédulas com mais frequência, a fim de agregar-lhes elementos de segurança tecnologicamente mais sofisticados, capazes de resistir às investidas dos falsários", relatou o BC em nota à imprensa.

Apesar do cuidado, o BC já identificou falsificação das novas notas da segunda família do real. Conforme a autarquia, isso se dá porque a população não conhece bem as novas notas e não verifica seus elementos de segurança. A incidência, de acordo com o BC, tende a diminuir. O diretor de Administração do BC, Altamir Lopes, faz o lançamento oficial das cédulas na sede do BC nesta tarde.

