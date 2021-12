Em franca expansão no país, o microcrédito assegurado aos pequenos empreendedores vem consolidando seu papel na movimentação da economia baiana. Segundo dados do Banco do Nordeste, em 13 anos, foram 19 milhões de pessoas atendidas no estado, com liberação de R$ 26,2 bilhões para microempresários e produtores que, geralmente, não dispõem de bens e garantias para a obtenção do crédito formal.



Na zona urbana, as mulheres esteticistas, ambulantes e artesãs lideram na obtenção do microcrédito. Já na zona rural, os homens com pequenos projetos agropecuários são os que mais utilizam as linhas especiais para microempreendedores. Em ambos os casos, a demanda maior é por capital de giro.



Os bancos são as instituições mais procuradas para quem tem dúvidas sobre as condições para obtenção do empréstimo, mas outras instituições, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), orientam os interessados.



O microcrédito é o primeiro tema da série A TARDE Discute, evento promovido pelo Grupo A TARDE, com o apoio do Banco do Nordeste. Nesta primeira edição, serão debatidos durante quatro dias (sempre às terças-feiras) aspectos diversos sobre o tema, entre representantes de instituições de crédito e de orientação aos microempreendedores.



Os debates são mediados pelo jornalista Geraldo Bastos, editor de Economia e colunista de A TARDE - com publicação simultânea no jornal e no portal, onde também é possível conferir um vídeo do evento.





Joyce de Sousa Microcrédito é opção para o empreendedor

Renda e inclusão



No primeiro encontro da série, o tema "A importância e o papel do microcrédito como ferramenta de geração de emprego e renda, inclusão social e instrumento de apoio ao microempresário" foi discutido entre representantes do Banco do Nordeste (BNB), Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Centro Ecumênico de Apoio ao Desenvolvimento (Ceade), além do Sebrae, da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e da Federação das Micro e Pequenas Empresas do Estado da Bahia (Femicro).



"A intenção é ampliar a disseminação do conteúdo sobre microcrédito, diante do papel social e econômico da ferramenta no país, sobretudo na Bahia", afirmou a diretora de Redação do Grupo A TARDE, Mariana Carneiro, que abriu o debate, realizado na sede do jornal, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador. Além do jornal e do portal A TARDE, o Massa!, veículo do grupo voltado para o segmento mais popular, também abordará o assunto em matérias especiais.



Acesso à informação



"É importante que o microempreendedor obtenha sempre o máximo de informações sobre o microcrédito, assim como orientações sobre a melhor forma de aplicá-lo em prol do seu negócio", afirmou Josélia Pontes, da Unidade de Acesso a Mercados e Serviços Financeiros do Sebrae.



No caso do Banco do Nordeste, mais do que apenas focar na concessão do crédito, "o banco analisa se este está sendo feito de forma a atender a um negócio sustentável, que vai gerar o que se vislumbra no futuro, permitindo inclusive que o microempreendedor possa se tornar um efetivo empresário", disse o gerente de microfinanças do BNB, Edízio Bahia.



De acordo com registros do Ceade, cerca de 10 milhões de microempreendedores ainda não têm acesso ao crédito no Brasil. "O que é lamentável diante do impacto gerado na família", ressaltou Adelmo Pereira, do Ceade. "O fato é que muita gente não tem informação sobre o microcrédito", ressaltou a técnica da Caixa Econômica Federal Normeide Carvalho, citando a importância da série A TARDE Discute.



Moacir Vidal e Daniela Cardoso, ambos da Femicro, destacaram que, por falta de informação, muitas vezes as linhas de crédito são confundidas com programas sociais, gerando inadimplência. "É uma questão cultural e ainda há quem pense que o dinheiro não precisa ser pago".

