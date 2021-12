Metrô de Salvador registra receita de R$ 28 milhões e reduz prejuízos

Mesmo ainda sem a implantação plena da segunda linha, a Companhia do Metrô da Bahia (CCR Metrô Bahia) já contabilizou, no ano passado, receita de R$ 28 milhões, recursos provenientes, principalmente, da tarifa cobrada dos passageiros. Conforme previsto na operação inicial, a empresa, que investe nas obras de expansão do serviço, ainda trabalha com prejuízo, mas que em números que já começam a ser reduzidos: aproximadamente 65 milhões no ano passado, contra os R$ 94 milhões registrados no ano de 2015.

Os números constam do relatório da administração da companhia, que foi divulgado esta semana para os acionistas, contendo o resumo das demonstrações financeiras do período. Por conta do avanço das obras da linha 2, os investimentos da companhia (custos da construção) superaram, no ano, R$ 1,6 bilhão, contra R$ 1,19 bilhão registrado no ano anterior.

Parceria

A concessão do metrô na Bahia se dá por meio de parceria público-privada (PPP), com investimentos totais previstos da ordem de R$ 4 bilhões, entre o Grupo CCR e o governo estadual.

Até a conclusão da segunda linha, com previsão de extensão até Lauro de Freitas, a companhia espera gerar 8 mil empregos, entre diretos, indiretos e terceiros. No relatório divulgado aos acionistas, a companhia já contabilizava, até dezembro, "1.136 colaboradores diretos atuando na concessionária e 6.833 trabalhando nas obras e sistemas relacionados, totalizando 7.969 trabalhadores envolvidos no projeto", como frisa o documento.

A CCR Metrô é uma sociedade por ações de capital fechado, e subsidiária integral da Companhia de Participações em Concessões (CPC). Pelo contrato de concessão, a concessionária é responsável pela construção das novas estações e do complexo de operações e manutenção, além dos terminais de integração de passageiros e parte dos sistemas operacionais. A companhia também é encarregada da operação e manutenção da via e pela aquisição dos trens e de sistemas como o de sinalização e telecomunicações.

Expansão

Os investimentos no sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas contam também com participação dos governos estadual e federal. Inaugurado em 11 de junho de 2014, o projeto é composto por duas linhas, com total de 41 km de extensão, 23 estações e 10 terminais de ônibus integrados. Atualmente, a Linha 1 é composta por 8 estações em operação, 12 km de extensão que vai da Estação Lapa à Estação Pirajá.

A Linha 2, com 12 estações, está em ritmo acelerado de obras, com estações já operando, em fase de testes, no Acesso Norte, Detran e Rodoviária. O término da obra está inicialmente previsto para o final deste ano. Há ainda previsão de expansão da Linha 1, de Pirajá até Cajazeiras/Águas Claras e, da Linha 2, da Estação Aeroporto até o município de Lauro de Freitas.

