Meta da prefeitura é pelo menos dobrar arrecadação com IPTU

A prefeitura ainda não fala em números, mas duas fontes próximas ao Palácio Thomé de Souza garantem que a Secretaria da Fazenda tem como meta pelo menos dobrar a arrecadação com o IPTU. E vai fazer isso de duas formas: atualizando o valor venal dos imóveis no cálculo do tributo e ampliando a base de contribuintes.

Hoje, Salvador tem uma arrecadação com o imposto sobre imóveis estimada em cerca de R$ 230 milhões. O IPTU é a segunda principal fonte de arrecadação tributária da prefeitura, perdendo apenas para o ISS (Imposto Sobre Serviços).

Efeito - A bancada de oposição demonstra preocupação quanto ao impacto dos reajustes. Membro da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, a vereadora e vice-líder da oposição Aladilce Souza (PCdoB) lembra que o prefeito prometeu aumentar a arrecadação sem ampliar tributos, o que não aconteceu com a reforma tributária, que elevou tributos como o ITIV. "A prefeitura não pode jogar o incremento da sua baixa arrecadação nas costas do cidadão comum ", afirma.

Já o vereador governista Cláudio Tinoco (DEM), presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, defende a importância social do projeto, ressaltando que, além de não prever o aumento nas alíquotas, vai expandir o número de imóveis com isenção. "São medidas que vão ajudar a equilibrar o orçamento do município, refletindo a política do prefeito de cuidar das contas públicas".

