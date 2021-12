Mesmo com crise, momento é bom para compra da casa própria

Apesar dos efeitos da crise econômica e política, abalando ainda mais a confiança do consumidor, e de a Caixa Econômica Federal - principal agente do crédito imobiliário no país - anunciar, pela terceira vez este ano, que a taxa de juros do financiamento vai subir (a partir da próxima quarta-feira), o momento para investir na compra da casa própria ainda é favorável, afirmam os especialistas. E eles explicam: os preços dos imóveis estão "congelados" e sobram ofertas de descontos.

Ainda de acordo com os analistas, em uma tentativa de aquecer o setor, desde que teve início esse cenário de incertezas, no primeiro semestre, construtoras e incorporadoras não param de lançar campanhas promocionais, feirões de novos e usados, entre outras ações. Com abatimentos de até 40% para unidades de um a quatro quartos e salas comerciais, por exemplo, teve início, indo até domingo, 27, na Arena Fonte Nova, o Final de Semana do Imóvel Lopes.

Entre os dias 23 de outubro e 1º de novembro, a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi) promove a chamada Semana Metro Quadrado. Segundo os organizadores, durante esse período, mais de 50 empreendimentos, em diversos bairros de Salvador, de 30 empresas diferentes, serão comercializados com desconto mínimo de 5%.

Com o mote Setembro à vista, a construtora e incorporadora PDG oferece, até o dia 30 deste mês, descontos na compra à vista de uma de suas unidades. São imóveis residenciais de um a quatro quatros, com metragens variando entre 37 m² e 308 m²; salas comerciais (19 m² a 293 m²), e lotes (200 m² a 360 m²).

De acordo com o presidente da Ademi, Luciano Muricy, o objetivo da ação é mudar um pouco o tom (pessimista) do noticiário (econômico) e alertar a maioria das pessoas que "a vida continua acontecendo". Ainda de acordo com o dirigente, com os preços dos produtos mais baixos que o normal, é melhor garantir a compra da unidade agora do que esperar 2016 chegar.

"A casa própria é a necessidade básica da maioria (da população), e a Grande Salvador possui cerca de cinco mil imóveis à venda. Ou seja, tem oferta, tem demanda, só precisa (o comprador) acreditar. Porque as empresas querem vender e fazem um esforço para isso, seja através de feirão, campanha, promoção. Basta sair e pesquisar", afirma Muricy.

Superintendente da Lopes Bahia, Marcone Rodrigues lembra que o "estoque", ou seja, a quantidade de imóvel disponível para venda hoje, na capital baiana, por si só já assegura ao comprador uma condição de compra mais favorável, já que estariam os incorporadores ávidos para incrementar os negócios. Ainda segundo Rodrigues, a expectativa é que em três dias o Final de Semana do Imóvel Lopes movimente R$ 40 milhões em valor geral de vendas (VGV).

Os interessados em uma das oportunidades, diz ele, devem comparecer ao evento de posse do RG, CPF, cópia da declaração do Imposto de Renda, do estado civil, comprovante de residência e de renda.

Todos os bolsos

"Apesar do crédito mais restrito, o cenário ainda é favorável, não muda muito coisa. Os incorporadores oferecem uma série de vantagens. Há oportunidade para todos os bolsos, com apartamentos econômicos e de até de altíssimo padrão", diz Rodrigues.

Pisos nos quartos; armários na cozinha; ITIV (imposto incidente da compra de imóvel) grátis; e até "seguro-desemprego" de seis meses (sem pagar), caso o comprador, no meio do caminho, seja surpreendido com uma demissão. Com tanta facilidade, para a corretora Neide Lessa, o mercado está sim, "aquecido".

Ainda segundo Neide, com uma grande oferta de produtos, o leque de opções para o investidor é ainda maior. E enquanto um banco aumenta a taxa de juros, ela diz, os outros acirram a concorrência.

"Enquanto tem construtora fazendo campanha para dois, três empreendimentos, os bancos estão disputando um mercado aquecido. A hora é agora. Os preços, por sua vez, não vão baixar mais. Já foram concedidos descontos para unidades em andares mais baixos, por exemplo. Fora isso é desconto e brindes", conta.

Para o sócio da Novoendereço Imóveis, Manoel Teixeira, mais do que nunca, mais do que a realização de feirões e outras ações promocionais, o esforço de vendas, no entanto, é diário, nos estandes, feito por "empresários que vivem todo tempo na adversidade".

"O problema não é o mercado, mas político. O mercado não pode parar e vem se virando como pode. O brasileiro é que não acredita nos governantes e fica mais cauteloso, receoso de seguir adiante com o sonho da casa própria".

adblock ativo