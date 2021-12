Mesmo com aumento Salvador tem 2ª cesta básica mais barata

A cesta básica apresentou um aumento de 0,52% no mês de junho segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O valor subiu de R$ 277,52, em maio, para R$ 278,97.

Mesmo com o aumento a cesta básica na capital baiana é a segunda mais barata entre as 18 capitais pesquisadas pelo Diesse, fica atrás apenas de Aracaju (247,64). No acumulado dos seis primeiros meses de 2014 o aumento em Salvador também está entre os mais baixos com 5,22%.

O valor da cesta básica na capital baiana compromete 41,88% do trabalhador que recebe um salário mínimo.

