Mercado reduz projeção para alta da inflação em fevereiro

A projeção do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) agora passou de 3,81% para 3,73%, de acordo com o boletim Focus, do Banco Central: a média caiu pela quarta semana seguida.

Apesar das consecutivas mudanças, a projeção segue abaixo do centro da meta de 4,5%, mas acima do limite inferior de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de 3,0% a 6,0%). Para 2019, a estimativa da Focus para a inflação contínua no centro da meta em 4,25%. Diferentemente da projeção deste ano, essa estimativa já vem sendo mantida pelo BC há 46 semanas consecutivas.

Taxa Selic

Para alcançar essa meta, o BC usa a taxa Selic como instrumento para regular a inflação. O Copom é responsável por elevar ou cortar a taxa de juros para controlar a taxa de inflação no país. A Selic está em 6,75%.

