Mercado reduz para 3,40% a expectativa de crescimento do PIB em 2021

O mercado financeiro reduziu de 3,49% para 3,40% a expectativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2021. As projeções foram atualizadas no 1º Boletim Focus do ano, divulgado nesta segunda-feira, 4, pelo Banco Central (BC).

O relatório é divulgado semanalmente pela autoridade monetária com as perspectivas dos analistas e economistas para os principais indicadores econômicos.

As estimativas para a inflação de 2021 mostraram uma leve redução, de 3,34% para 3,32%, para este ano. O percentual está abaixo do centro da meta, que é de 3,75% em 2021. Há um intervalo de 1,5 ponto percentual para mais e para menos para cumprir o objetivo inflacionários –de 2,25% a 5,25%.

A taxa básica de juros, a Selic, deve terminar 2021 aos 3% ao ano, segundo os analistas. Não houve mudança nas projeções em relação ao último relatório do ano passado. O dólar também foi mantido em R$ 5.

adblock ativo