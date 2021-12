Mercado prevê disputa pelo aeroporto de Salvador

Embora atualmente o configure como o pior do país, segundo pesquisa feita pelo Ministério dos Transporte, a concessão do equipamento de Salvador deve ser uma das mais disputadas, dentre os quatro aeroportos que serão leiloados na quinta-feira, 16.

O potencial turístico ainda em franca expansão de Salvador e o desenvolvimento de novos vetores de crescimento econômico, como o setor de energias renováveis, é um diferencial em relação a Porto Alegre, por exemplo, que atualmente registra maior movimentação anual de passageiros: 7,6 milhões contra os 7,4 milhões de Salvador, em 8º lugar no ranking nacional.

“A nossa expectativa é que um possível resultado positivo no leilão da concessão do aeroporto para a iniciativa privada crie um ambiente favorável para o fortalecimento e crescimento do fluxo turístico para Salvador”, disse o secretário de Turismo de Salvador, Cláudio Tinoco, esta semana para a jornalista Regina Bochicchio, colunista de A TARDE.

Caso tudo dê certo no leilão de quinta-feira, a empresa vencedora ainda será submetida a uma avaliação final da documentação e aguardar o prazo previsto para recursos por parte de empresas que eventualmente se sintam lesadas no processo. A homologação do certame só deve ocorrer no dia 30 de maio e a assinatura do contrato somente no dia 28 de julho.

Para a assinatura do contrato, a empresa vencedora terá que fazer o pagamento à vista dos 25% da outorga fixa, R$ 310 milhões, mais o ágio ofertado no leilão. Haverá isenção da outorga fixa anual nos cinco primeiros anos. Depois, passa a ser crescente, gradativamente, até o 10º ano, quando passará a pagar 100% da parcela. O valor total da outorga é de R$ 1,2 bilhão

