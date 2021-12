Mercado online deve movimentar mais de R$ 60 bilhões em 2016

Se você estiver lendo esta matéria, parabéns, hoje é o seu dia - Dia do Internauta! Segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), o volume de internautas no Brasil tem apresentado um crescimento contínuo, atingindo, atualmente, mais de 110 milhões de pessoas, com objetivos diversos. O alto número acabada refletindo, principalmente, nas compras online, que devem movimentar cerca de R$ 63 bilhões, somente este ano.



De acordo com o diretor da Sigu - Agência de Marketing Digital, Vitor Gouveia, "promoções irresistíveis são uma tentação para o consumidor e a maioria das pessoas está deixando de lado as vitrines e optando pela comodidade, realizando compras com apenas um clique". Para o especialista, a internet é capaz de oferecer um mundo de opções ao internauta e boas condições de pagamento. Tudo isso com a vantagem de não sair de casa.



Estudos revelam ainda que o comércio online de bens de consumo, como aparelhos eletrônicos, é o mais procurado, representando quase a metade do varejo. No entanto, Vitor chama a atenção do consumidor para esse tipo de compra. "É fundamental fazer uma pesquisa sobre a credibilidade dos sites, para evitar golpes e eventuais incômodos". Ele ressalta ainda que, nos últimos anos, a confiança do brasileiro nesse tipo de transação aumentou e muita gente de má fé tem se aproveitado disso.



"É sempre importante usar antivírus para detectar e bloquear ameaças, pesquisar a popularidade do site, não fornecer informações pessoais desnecessárias, sempre desconfiar de promoções 'incríveis', preferir cartões de crédito aos de débito, rastrear o encaminhamento da compra, desconfiar se o site tiver muitos erros de português e só utilizar redes wi-fi confiáveis", explica.



Para evitar imprevistos, outra dica imprescindível é guardar todos os dados das compras, como o número do protocolo, confirmação do pedido, as mensagens trocadas com o fornecedor e outras informações que comprovem a compra e suas condições. Esses detalhes podem facilitar o processo de reclamação, caso ocorra alguma fraude.

