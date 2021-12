Mercado Livre dá primeiro passo na venda de veículos pela internet

O Mercado Livre Classificados, por meio de sua área de Classificados – onde pessoas e empresas podem anunciar veículos, imóveis e serviços –, passa a oferecer a reserva online de veículos: uma solução que permite o pagamento de um sinal para a compra de carros, motos, caminhões e demais veículos dentro da plataforma.

Chamada de Reserva Online, a funcionalidade já está disponível de forma gratuita para vendedores em todos os anúncios de veículos, novos ou usados, tanto os de pessoas jurídicas (concessionárias e demais lojistas) quanto os de pessoas físicas. Com esta funcionalidade, a área de Classificados passa a reforçar as ofertas e a geração de receita do marketplace do Mercado Livre, já que os anúncios de veículos permitirão uma transação financeira dentro da plataforma.

"É o início de uma fusão dos modelos de classificados e de marketplace no Mercado Livre", afirma Caio Ribeiro, diretor do Mercado Livre Classificados. "Estamos em um primeiro passo para que, futuramente, a compra de um veículo seja realizada 100% dentro da plataforma. Até este lançamento, só era possível visualizar o anúncio e contatar o vendedor, realizando a compra diretamente, no modelo tradicional de classificados online e offline", completa.

O valor da reserva varia de R$ 200 a R$ 1 mil (dependendo do valor do veículo), e o pagamento é gerenciado por Mercado Pago. Com isso, o comprador pode pagar pela reserva via boleto bancário ou cartão de crédito (à vista ou parcelado) e, caso ele desista da compra do veículo, pode cancelar a reserva a qualquer momento e receber o dinheiro de volta.

Para os vendedores de veículos, a funcionalidade da reserva será fundamental para criar seus índices de reputação no site - outra inovação para a área de Classificados online, que a torna ainda mais similar ao marketplace do Mercado Livre. Quanto mais reservas bem-sucedidas o vendedor tiver, melhor será a sua reputação e, consequentemente, o posicionamento de seus anúncios nas buscas. Outro benefício da reserva para os vendedores é a sinalização do potencial de vendas de seus veículos, facilitando a gestão e a concretização dos negócios.

"A solução foi desenvolvida internamente, com a participação das equipes de tecnologia de Classificados e Mercado Pago. Aproveitamos o próprio ecossistema do Mercado Livre, visando oferecer uma experiência única aos usuários", explica Caio Ribeiro. O sistema de reserva pode ser utilizado em multiplataformas.

