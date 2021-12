Mercado estima expansão de 20% nos financiamentos de imóveis

Se depender da oferta de crédito, o sonho da casa própria tem tudo para se tornar realidade ainda este ano. É que, segundo estimativa da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), a expansão no número de financiamentos em 2014 seja de até 20%.

De acordo com o presidente da Abecip, Octávio de Lazari Junior, "o crescimento será sustentada pelo apetite dos bancos na carteira imobiliária, associada à recuperação das construtoras e boas condições de emprego e renda da população".

"Estimamos que o crédito imobiliário para compra e construção de imóveis no País ultrapasse a casa dos R$ 100 bilhões, em 2013", diz Lazari.

Opções na capital baiana, no entanto, não faltam. A Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário (QGDI), por exemplo, prevê para novembro a entrega do Itapuã Parque, na Avenida Dorival Caymmi e unidades a partir de R$ 332 mil.

Segundo o gerente comercial da incorporadora, Manuel Gomes, o empreendimento - lançado pela chamada linha Slim - "é voltado para atender à demanda crescente por imóveis econômicos".

Gomes faz a ressalva, porém, de que o perfil do consumidor que procura o primeiro imóvel é cada vez mais "exigente".

"Ele procura por um empreendimento com infraestrutura completa de lazer e boa localização, em região de crescente valorização, e que prioriza áreas verdes. Tudo isso com um preço mais acessível", diz.

Já a Via Célere tem "produto" para todos os bolsos. De unidades a partir de R$ 159 mil, como o residencial Meu Apê Salvador Norte (localizado próximo ao Aeroporto) a R$ 1,15 milhão, no caso do Ópera, no Horto Florestal.

adblock ativo