Mercado de motos cai em 2017, mas prevê expansão para o futuro

Na abertura do Salão das Duas Rodas, que ocorre entre esta terça-feira, 14, e o domingo, 19, em São Paulo, a Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, registrou discreto crescimento nos últimos meses, com recuo de 7% em relação ao acumulado do ano com 729.268 unidades fabricadas, frente às 784.519 do mesmo período de 2016. Os dados negativos não desanimam o setor. O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, conversou com A TARDE durante a abertura do salão.

Como a Abraciclo enxerga essa recuperação ainda tímida do setor?

Estamos com ótimos olhos porque, pelo menos os sinais que o mercado nos mostra nos últimos três meses indica que caminhamos para uma estabilidade. E os estoques das concessionárias hoje estão muito menores do que eles estavam no ano passado, inclusive tem modelos, volumes de baixa cilindrada, que estão com estoques insuficientes para atender a demanda. Então há sinais de que, pelo menos para o próximo ano, a gente deve experimentar patamares que a gente jamais sequer tinha pensado nos últimos anos que se passou.

E depois de tanto tempo de crise, espera-se que a gente tenha uma expansão em 2018?

Desde 2011 estamos experimentando queda em cima de queda, então de fato que esse pequeno sinal, ainda que seja simbólico, já dá um alento bastante grande para todos nós.

Existe um alento por parte das financeiras para resolver o crédito tão restrito?

Hoje o crédito vem, na grande parte, suportado pelos bancos ligados à montadora. E tem outros bancos que tem atuação e penetração muito forte no segmento de duas rodas. Então, não é hoje, talvez, o maior causador da ausência de crédito. Mesmo os bancos ligados à montadora poderiam expandir maior volume se tivessem a demanda para isso. Apesar do crédito, em alguns bancos, estarem mais restritos, isso não é o principal fator do não crescimento.

O que falta é mais confiança do consumidor no futuro, então?

Hoje, certamente o que mais impacta quando um consumidor procura crédito é a expectativa de futuro. Dando sinais de arrefecimento do desemprego, já começa a população a se animar mais, ter mais confiança... Então o nível de recurso da economia pelo fundo de garantia e outros mecanismos que o governo adotou certamente contribuiu. Agora, com a chegada do décimo terceiro, do verão, do próprio Salão de Duas Rodas, devem estimular ainda mais o consumidor.

A Abraciclo pretende discutir com o governo incentivos para veículos elétricos e híbridos de duas rodas?

Por enquanto não. Os fabricantes estão concentrados nas tecnologias existentes, que é o motor de explosão, estamos avançando na tecnologia de combustível, com a utilização do etanol que é um produto brasileiro. Então há muito potencial para expandir na nossa produção para motores de bicombustível, aproximadamente 60% da produção desse ano são motores bicombustível. Então estamos concentrados nesse produto e nesse modelo que é brasileiro.

O mercado do Nordeste, também sofre com a crise. Apesar desse quadro existe previsão de algum investimento específico na região?

O mercado do Nordeste é um dos maiores do nosso segmento, que foi o último a sentir essa onda de impacto negativo na economia. Sempre ocorre esse movimento do Sul, o Sudeste e o Nordeste é a última região impactada e também a última a sair. Então ocorre o movimento inverso, mas estamos muito esperançosos porque a modalidade consórcio, que é uma modalidade de parcelamento fortemente empregada naquela região, já começa a dar sinais de recuperação também. Então tudo indica que devemos voltar a ter ventos mais favoráveis soprando também naquela região.

