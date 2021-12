Mercado de hostels projeta aumento de até 8% ao ano

O estudo Viagens Compartilhadas, divulgado esta semana pela consultoria Mapie, indica que o faturamento dos meios de hospedagem compartilhada vai quase dobrar até 2020. O mercado de hostels (estrangeirismo do setor para albergues) deve crescer entre 7% e 8%, segundo um outro levantamento, da Phocuswright. Estima-se que no Brasil grandes cidades litorâneas, como Salvador e Rio de Janeiro, têm grande potencial para atrair viajantes que optam por esse tipo de hospedagem.

"Os hostels não são mais apenas uma opção barata, têm muito a ver com estilo de vida", acredita Carolina Haro, doutora em turismo e porta-voz da Mapie, que fez a pesquisa com 5.828 pessoas de diferentes faixas etárias, mas manteve o foco nos hábitos de viagem e consumo da chamada geração Y (millennial).

Há diferentes definições sobre essa geração, mas a Mapie considera millennial quem tem atualmente entre 18 e 24 anos. A consultoria acredita que esse grupo vai influenciar as tendências de consumo até 2026.

Paralelamente a esse dado, o site Hostel World, que faz reservas em hostels de todo o mundo, registrou um crescimento de 533% no número de estabelecimentos brasileiros cadastrados ao longo dos últimos cinco anos. Até esta semana, havia 48 hostels de Salvador disponíveis na página.

"Há vários hostels, que estão concentrados principalmente no Centro Histórico, Barra e região de Itapuã e Stella Maris", afirma David Costa, diretor social da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia (ABIH-BA) e dono do Hospeda Salvador, único hostel filiado à entidade.

Possibilidades

O diretor garante que tem convidado os donos de hostels a integrar a associação, mas até agora sem êxito. Dono de um casarão no Centro Histórico que pertenceu a Cosme de Farias (que morreu aos 96 anos em 1972, como o mais velho deputado estadual da história da Bahia), Costa enxergou, em 1999, a possibilidade de ganhar um dinheiro extra com o imóvel onde mora, depois da experiência de alugar um quarto para turistas de Brasília. "Fui conhecer hostels do Pelourinho e vi como funcionavam as coisas", explica. Uma curiosidade é que este ano se completa o primeiro centenário do leilão em praça pública pelo qual Farias arrematou o imóvel.

A ideia deu certo e há seis anos ele foi convidado para formar parte da diretoria da ABIH. Depois veio a crise no setor, as viagens diminuíram e ele teve que buscar alternativas. Para garimpar hóspedes, Costa passou a procurar na internet por congressos universitários e outros eventos que aconteceriam em Salvador para fazer propaganda de seu estabelecimento.

"A maior parte dos hóspedes vem através do Facebook", diz o empreendedor. Sua página na rede social tinha, até o fechamento desta edição, 4.213 seguidores virtuais. O suficiente para trazer visitantes ao imóvel, que comporta 32 pessoas simultaneamente.

Menos empolgado com o setor, Cláudio Alban, do Hostel Laranjeiras, no Pelourinho, declara-se cético quanto a uma melhoria no setor. "Não acho que seja exatamente um momento de se falar em investimento, mas em busca de sobrevivência, diz Alban, um dos três sócios do empreendimento que foi aberto em 1994, logo após a grande reforma feita do Centro Histórico.

(Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

"Chegamos a fazer uma ampliação. Mas, recentemente, houve uma nova oportunidade de crescer e avaliamos que não era adequado", diz. Nos últimos tempos, o momento de maior movimento no albergue foi a Copa do Mundo de 2014. "Há muito venho ouvindo falar em revitalização do centro, mas até agora nada", reclama Alban, que vê na falta de investimentos públicos em iluminação e segurança uma das razões para que não haja mais pessoas se hospedando no centro da cidade.

O Sistema Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem (SBClass) classifica os hostels na categoria Cama e Café, cujas características são em média: três unidades habitacionais, serviços de café da manhã e limpeza e exigência de que o dono more no imóvel e possa ser acionado por telefone 24 horas por dia.

