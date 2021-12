Mercado baiano tem boa demanda para o economista

Presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon-BA), o economista Gustavo Casseb Pessoti, que também é diretor de indicadores e estatísticas econômicas da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), fala, nesta entrevista ao jornal A TARDE, sobre a profissão, o mercado de trabalho no estado, as oportunidades criadas a partir da crise, além de traçar o perfil do profissional de economia, que, segundo ele, é um investigador científico. Pessoti coordena ainda o curso de economia da Unifacs. Para ele, o mercado está em alta para quem quer investir na carreira e tem muitas possibilidades de trabalho, especialmente no agronegócio e setor público.

Como está o mercado de trabalho para o economista? Quando a profissão foi regulamentada?

Este momento é muito bom, estamos vivendo uma transformação econômica interessante. A conjuntura nacional e internacional é a melhor conjuntura nos últimos anos para quem atua na área. Sem contar que os economistas estão saindo mais preparados das universidades para atuar na questão política, no cenário macroeconômico. Com a versatilidade da carreira, o economista maximiza os objetivos da organização para que trabalha. Hoje há uma necessidade de transformação, de associar o local com o global. É preciso fomentar as relações internacionais, tem muita abordagem boa na área, com a geopolítica e negócios internacionais. A profissão foi regulamentada em 1951. Quando surgiu no Brasil, vivia-se a era de Getúlio Vargas, exatamente em 13 de agosto. O curso surgiu para atender uma demanda do setor público, quando ocorreu a retirada do estado da economia do país, com o neoliberalismo. Foi a partir dos anos 90 que os currículos passaram a ser modificados, melhorando a atuação do economista no setor privado. Até então o profissional se formava para trabalhar no setor público.

Existe uma associação entre as profissões de economia e administração. Muita gente confunde a atuação dos dois profissionais, por que isso ocorre?

O profissional de economia é obrigatoriamente um administrador, só que a atuação dele vai além da administração. Ele é guiado pelo teórico, não é generalista como o administrador. O economista é, necessariamente, um especialista. Trabalhamos muito embasados na teoria. Mas as duas profissões estão relacionadas, sim, embora cada uma com sua atuação bem específica.

E quais são as áreas de atuação do economista? Que segmento está empregando mais?

São muitas as áreas de atuação. Tem oportunidades desde o planejamento empresarial a diversificação de produto, consultoria. O mercado de trabalho na Bahia e no Brasil está muito bom para o economista. Se observarmos a produção de grãos, temos uma produção recorde. O mundo depende das commodities brasileiras. O agronegócio está em alta e emprega muito hoje. A Bahia, inclusive, tem muito espaço no agronegócio com a região oeste do estado. Temos também o setor público, que ainda emprega bastante, e a indústria, que continua demandando economista relativamente bem. Como disse antes, nós trabalhamos muito embasados na teoria, não fazemos nada pelo achismo. Temos referenciais teóricos para a tomada de decisões. Em momento de crise, como o que estamos vivendo, não adianta incentivar a produção empresarial se sabe que terá uma tendência de taxa de juros mais alta, do mercado de trabalho mais enxuto. Trabalhamos com a econometria, com derivação matemática para atuar em um cenário pessimista, de queda do Produto Interno Bruto etc. Temos que usar a matriz teórica para projetar o que vai acontecer. É um subsídio muito forte para tomar uma decisão e mapear a situação. Mas o economista também precisa oportunizar negócios na crise, ele é um consultor por natureza, assume função executiva, tem conhecimento versátil e acaba assumindo funções estratégicas dentro das empresas que trabalha.

Quantos economistas entram no mercado por ano e qual a média salarial para quem acaba de sair da graduação?

Na Bahia temos muitas e boas instituições de ensino superior. A Unifacs, por exemplo, em que coordeno o curso de economia, formamos profissionais capacitados e atualizados para o mercado de trabalho. Voltamos o curso para business, para o mundo dos negócios. Temos laboratórios práticos, para que os estudantes possam aprender e apreender o curso, precisamos instrumentalizar os alunos. Isso que fará a diferença depois que estiverem formados. Além da Unifacs, temos a Ufba e outras IES particulares com bons cursos. Hoje, por ano, saem cerca de 120 economistas para o mercado de trabalho. São mais de sete mil profissionais atuando no estado, que são registrados no Corecon-BA. Quanto ao salário, a média de ganho para um recém-formado é de R$ 5 mil. Mas tem as pessoas que não atuam diretamente na área, aí o rendimento cai para

R$ 3,5 mil.

Em relação à formação acadêmica, qual o desafio das IES na formação do profissional de economia?

Vejo com bons olhos as instituições de ensino superior da Bahia. Mas o mundo mudou e as IES precisam acompanhar isso. Temos de formar pessoas mais antenadas. É preciso prezar pela qualidade de ensino nas IES, na capacitação do aluno, no conjunto pedagógico, que ainda precisa ser repensado. O curso presencial precisa ser melhorado, mas estão reforçando novas áreas de conhecimento. Vivemos um cenário altamente competitivo e, por isso, precisamos formar profissionais completos, capazes de atuar na crise, nos desafios diários do universo empresarial e governamental, tem que saber transformar a crise em oportunidade! E temos de acabar com o colonialismo, de achar que tem que ir para São Paulo que lá emprega mais. Aqui temos ótimos trabalhos e profissionais. Para ter espaço aqui, assim como em outros locais do país, basta ser bom profissional, quem é bom não fica desempregado.

Qual o perfil do profissional de economia?

Tem que ter paixão! Economia não é tão sedutora como administração porque é mais teórica. Precisa conhecer história e matemática, que são muito importantes. Por isso é importante viver o mundo acadêmico com plenitude para conhecer o que fala. Tem que ter faro, curiosidade. Não adianta se encher de títulos se não tem experiência. É bom estudar sempre, se atualizar, mas, antes de partir para a especialização, o recém-formado deve viver a profissão, criar intimidade com a área, assim, será completo.

adblock ativo