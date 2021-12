Menos famíias estavam endividadas em setembro, diz a CNC

O porcentual de famílias endividadas caiu de agosto para setembro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), passando de 63,6% para 63,1%, no período. Em relação a setembro de 2013 (61,4%), no entanto, a taxa subiu. A pesquisa considera dívidas no cartão de crédito, em cheques pré-datado e especial, prestação de carro e seguro.

O levantamento demonstrou também que o porcentual de famílias com dívidas ou contas em atraso ficou estável em relação ao mês anterior, tendo alcançado 19,2% do total das famílias entrevistadas, e caiu ante setembro de 2013, quando 20,6% das famílias relataram estar inadimplentes.

O porcentual dos que informaram ainda que não têm condição de pagar suas contas ou dívidas em atraso chegou a 5,9% em setembro deste ano. Inferior a agosto, quando a taxa era de 6,5%. Em setembro de 2013, o índice foi de 7%.

A CNC destacou ainda que o endividamento atinge 64,5% das famílias com renda de até dez salários mínimos. Em agosto, eram 64,8%, e em setembro de 2013, 63,3%. Entre as famílias com renda acima de dez salários mínimos, o porcentual de endividamento passou de 57,6% em agosto para 56,2% em setembro de 2014. Em setembro de 2013 foi de 52,9%.

