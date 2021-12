Memes servem de inspiração para campanhas publicitárias

Em tempos de disseminação rápida de informação na internet, é fácil alguma coisa viralizar e passar a ser comentada por milhares de usuários. Pode ser um lançamento de filme, uma música nova ou simplesmente algo que se espalhou rapidamente na internet, o chamado meme. Percebendo a força disso, os negócios realizam ações de marketing que aproveitam o que está fazendo muito sucesso para atrair o seu público.

E isso pode ser feito tanto por empresas de grande porte, com atuação nacional, como as menores e mais locais podem utilizar esse tipo de recurso, que quase sempre se caracteriza por envolver muito humor.

O termo utilizado para isso na publicidade é "propaganda de oportunidade", ou seja, quando algo é criado a partir de um fato marcante que gerou repercussão na sociedade ou, nesse caso, nas redes sociais. A publicitária e professora da Unifacs Milene Moura diz que para atuar nessa linha é preciso ficar sempre atento aos meios de comunicação para saber o que está sendo comentado. Mas é possível utilizar essa estratégia em qualquer negócio?

Nem todos têm a mesma sorte que o cemitério Jardim da Ressurreição, no Piauí, teve. Com sua página no Facebook com mais de 156 mil seguidores, o cemitério ficou famoso em todo o país pelos seus posts bem-humorados, o que não é comum em um tema tão delicado como a morte. Milene acredita que eles de fato conseguiram trabalhar essa questão, que pode ser negativa para muitos, de uma forma mais leve. "Eles acharam um bom caminho para conseguir engajar um público específico, que é o que está na internet", diz Milene.

Onildo Filho, social media da agência CJFlash, que cuida da imagem do #cemi, como ele é carinhosamente chamado pelos seguidores, conta que nem sempre foi assim. No início, eles faziam mais do mesmo, com mensagens motivacionais que não eram atrativas e não tinham nenhum engajamento. Foi aí que perceberam que precisavam buscar outra forma e começaram a apostar no humor. "Os clientes nos deram carta branca e nos apoiaram bastante. Começamos com muito cuidado. Por exemplo, quando os EUA legalizaram o casamento gay no país e fizemos referência a isso em um post, agradou muito as pessoas", conta.

DNA da marca

"A publicidade aprendeu a pegar carona nas histórias que já estão construídas", diz Guilherme Pierri, CEO da agência Peppery, que cuida de toda a parte digital da rede de fast-food Giraffas, que é hoje uma das principais empresas que utilizam o meme atrelado à marca. Para saber o que está acontecendo de mais relevante, eles têm uma equipe de monitoramento e ferramentas específicas para não perder nada. Mas não é qualquer coisa que pode ser aproveitado: "Tem que ter a ver com o DNA da marca e com o perfil dos seguidores, não adianta só fazer por fazer", explica Guilherme.

Um dos maiores sucessos das girafinhas foi algo que surgiu a partir de um post da cantora Beyoncé anunciando a sua gravidez, em que a girafa imitava a cantora na foto. Segundo o CEO, o post teve o maior engajamento orgânico mundial naquela semana. "As girafas são as mais 'zueiras' da internet e as pessoas esperam por isso. Cultura popular, filmes e outros assuntos que estão em evidência são o nosso foco", comenta Guilherme, que conseguiu reposicionar a marca, dando voz a girafas na internet.

Milene alerta para o segmento de mercado e o tipo de público que o negócio tem, para não ter um efeito negativo ao invés de engraçado. "É importante observar se o público é mais jovem e descontraído ou mais formal, além de analisar o que os concorrentes estão fazendo", orienta. Ela também diz que mais interessante que fazer só propaganda é criar um conteúdo atrelado a ela. "A empresa pode gerar um conteúdo adicional, até em outra plataforma, para despertar o interesse dos usuários", completa.

Toda essa visibilidade resultou para o Jardim da Ressurreição, em 2017, um aumento de 56% na venda de jazidas, em relação ao ano anterior, e atualmente, no mês de maio, a meta para o ano inteiro já foi alcançada. Para a agência por trás disso tudo, o caso rendeu o prêmio principal na última edição do Social Media Week São Paulo.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo