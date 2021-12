Melhoria da produção de tangerina é debatida em seminário

Promover o cultivo e o aprimoramento técnico no semiárido baiano é o principal objetivo do I Seminário Estadual de Tangerina Ponkan, que acontece nesta quinta-feira, dia 19, no campus do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) de Bom Jesus da Lapa, a 796 km de Salvador.



Segundo o professor Abel Rebouças São José, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), a Bahia é o segundo produtor

de citros do Brasil e pode ser um grande produtor de ponkan, especialmente na entressafra.



O evento é um curso de extensão da Uesb, onde a citricultura (incluindo o cultivo da tangerina ponkan) é ministrada nos cursos de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado).

O pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura (em Cruz das Almas), Eduardo Augusto Girardi, que vai proferir palestras no seminário, explica que a safra principal da tangerina ponkan acontece entre maio e junho. Nos demais meses, a sua oferta é bastante restrita, diz.



"Bom Jesus da Lapa e região vêm ampliando o cultivo da ponkan por produzirem na entressafra, sendo a colheita agora em março. Por isso, o evento. Eles podem se tornar um novo polo", prevê o pesquisador que abordará aspectos de manejo e variedades copa e porta-enxerto de tangerinas.



Também proferem palestras representantes da Sociedade Brasileira de Fruticultura (SBF), Viveiro Tamafe e da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Aberto a estudantes, produtores e pesquisadores, o seminário inclui uma visita técnica a um pomar de ponkan do Tamafe, o primeiro telado de citros da Bahia.



Produção



Engenheiro agrônomo e doutor em fitotecnia, Eduardo Girardi trabalha com citros há 16 anos. Ele diz que a produtividade média de tangerina na Bahia em 2013 foi de 16.211 toneladas por hectare, contra 14 mil toneladas em 2012, segundo o IBGE. "Mas esse número pode ser ampliado pelo manejo adequado", avalia.



Engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em produção vegetal, Abel Rebouças é otimista em relação ao semiárido, onde, acredita, sob condições de irrigação e manejo adequado, a produção fora de época resultará em maior rentabilidade e maior oferta ao consumidor ao longo do ano.



Características



Rebouças, que também faz palestra, ensina que, nas condições do semiárido, através de indução da floração, é possível obter colheita já a partir de dezembro. "A tangerineira ponkan pode ser consorciada com culturas de ciclo curto a médio, como mamão, maracujá e outras culturas anuais, visando reduzir os custos de formação da ponkan nos primeiros dois anos. A partir do terceiro ano, deverão ser evitados os cultivos intercalares, para evitar a concorrência com luz, água e nutrientes", explica.



Mas, além dos benefícios, é preciso estar atento aos riscos, diz Girardi. "Vou mostrar os resultados de nossos experimentos na região (do seminário), bem como dar um alerta geral sobre o huanglongbing (HLB), a mais severa doença dos citros, e outras pragas".

