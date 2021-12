Melhores corretores do ano são premiados na Bahia

O mercado imobiliário baiano conheceu, na noite desta segunda-feira, 26, os principais destaques do setor, em 2012, durante a solenidade de entrega do Prêmio Corretor do Ano A TARDE, realizado no Teatro Jorge Amado, na Pituba. Ao faturar três, das sete categorias possíveis (Venda, Terrenos e Fazendas, e Internet), o corretor Crisnilson Cavalcante, 41 anos, foi o grande premiado do evento.

Entre as imobiliárias, os principais destaques foram a NNova Soluções, há apenas quatro anos no mercado, ao lado da José Alberto Imóveis. A primeira venceu em três categorias (Venda, Destaque Mobi e Destaque Redes Sociais). A José Alberto em duas (Aluguel e Internet). Para o principal vencedor da noite, o sucesso nos negócios não depende de fórmula, mas de dedicação. "Também contei com o apoio e os votos dos membros da minha igreja, que chega a quase 70 mil", entrega Crisnilson Cavalcante, em referência ao caráter popular da votação, pela internet.

Quem também fez campanha na rede foram os sócios da NNova Soluções, Neuza Marques e Noel Silva. Silva destacou o envio de pelo menos 30 mil e-mails entre os clientes (em ação de marketing digital). Enquanto Neuza deu ênfase a um "bom trabalho de relacionamento". "Estamos sempre capturando tendências e investindo em novas tecnologias. Temos hoje mais de 4.600 curtidores no nossa rede social", disse Silva.

Auto-estima - Para o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci), Samuel Arthur Prado, a iniciativa do Grupo A TARDE, além de homenagear , contribui para elevar a auto-estima dos profissionais do setor. "Não precisa nem sair vencedor, basta ser indicado, concorrer", lembrou Prado.

"O prêmio é um reconhecimento e incentivo para que sigamos em frente, buscando sempre a nossa qualificação", ressaltou Jose Alberto, 58 anos, dono da corretora que leva seu nome.

Participante da comissão julgadora, a presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado da Bahia (Sindimóveis), Eliene Freitas, lembrou que o profissional moderno precisa estar atento às transformações do mercado local, devendo buscar o aperfeiçoamento e dominar novas ferramentas e idiomas.

"O Prêmio Corretor do Ano A TARDE nada mais é que uma maneira de o jornal estar mais perto da comunidade. O mercado imobiliário e um segmento importantíssimo da economia, que gera emprego e renda. Estou honrado e surpreso de saber que a votação passou dos quarenta mil", disse o diretor geral de A TARDE, André Blumberg.

