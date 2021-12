Meirelles diz que reforma da previdência é controversa em qualquer lugar do mundo

O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, trouxe números da economia e, como não podia ser diferente, falou sobre as reformas estruturais do governo: teto de gastos, trabalhista, tributária e, em especial, previdenciária. Para ele, são elas que vão aumentar a produtividade do Brasil. A afirmação foi feita durante evento do jornal Correio Braziliense sobre "Desafios para 2018".

Sobre a data de votação, dia 19 de fevereiro, Meirelles avalia que a volta dos parlamentares à base durante o recesso será importante para o esclarecimento da população sobre as mudanças nas regras para aposentadoria. Segundo o ministro, eles devem encontrar um ambiente mais receptivo à reforma do que há seis meses.

Ainda ponderou que a reforma previdenciária sempre é polêmica e citou a reforma argentina, aprovada nesta terça-feira em meio a uma greve geral. "A reforma da previdência em qualquer lugar do mundo é controversa", afirmou.

Meirelles disse que qualquer pessoa se questionada se quer ter um direito tirado, "claro que vai responder que é contra". Mas entenderia se a questão for feita de outra maneira, se a pessoa concorda com uma previdência mais igualitária, que vai estabelecer mais justiça, principalmente aos que ganham menos, e que vai garantir o direito de todos os brasileiros de receberem a aposentadoria.

Em coletiva após o evento, Meirelles afirmou que vai decidir sobre a candidatura à Presidência da República apenas em março. "Dentro do prazo de descompatibilização".

