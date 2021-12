Meio milhão de baianos podem perder tarifa social de energia

Mais de meio milhão de consumidores baianos podem perder a Tarifa Social de Energia até o mês de maio. Entre esses, 330 mil clientes com dados desatualizados há mais de dois anos no Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Segundo a Coelba, os beneficiários vêm sendo avisados por meio das faturas de energia sobre o risco de perder o desconto de até 65%.

A partir deste mês, outros 173 mil consumidores (16,8 mil em Salvador) que possuem o benefício em mais de uma residência, conforme dados do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, também vão perder o desconto.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estabelece outras regras para a retirada do benefício.

De acordo com a Coelba, desde janeiro, cerca de 548 mil consumidores já perderam o desconto por não terem o NIS (Número de Identificação Social) ou BPC (Benefício de Prestação Continuada), localizados no Cadastro Único do MDS, atendendo à Resolução Normativa 572/2013 da Aneel.

Outro motivo é ter renda maior que meio salário mínimo por pessoa, exigência para a concessão da tarifa.

