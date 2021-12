Mega sorteia R$ 22 milhões neste sábado

O concurso 1.431 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 22 milhões para quem acertar sozinho todas as dezenas sorteadas neste sábado, 6. No último sorteia realizado na quarta-feira, 3 , ninguém acertou as dezenas e o prêmio acumulou.

Segundo a Caixa Econômica Federal, todo, 87 apostadores acertaram a quina e levaram a quantia de R$ 26.310,37 cada, outros 6.685 acertaram a quadra e levaram R$ 489,15 cada um. As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer uma das 146 casas lotéricas de Salvador. O valor mínimo é de R$ 2.

De acordo com os cálculos da Caixa, caso uma única pessoa ganhe e aplique o valor integral em poupança, irá receber mensalmente cerca de R$ 102 mil de rendimentos, o que equivale a R$ 3.400 por dia.

