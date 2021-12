Mega-Sena sorteia R$105 milhões nesta quarta

O sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira, 2, poderá pagar o prêmio de R$ 105 milhões para quem acertar as seis dezenas. O resultado sai a partir das 19h (horário da Bahia) no site da Caixa Econômica Federal.

Na última semana, na quarta-feira, 25, o prêmio de R$ 205 milhões foi para uma aposta de Brasília.

Apostas

É necessário marcar de 6 a 15 números no volante ou deixar que o sistema escolha os números para você. As apostas podem ser feitas até as 18h (horário da Bahia), em qualquer lotérica do país. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50.

Não havendo ganhador em qualquer intervalo, o valor acumula para o concurso seguinte, na mesma faixa de premiação. Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

