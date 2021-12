Mega-Sena sorteia R$ 35 milhões neste sábado

O sorteio 1.507 da Mega-Sena, neste sábado, 29, poderá pagar o prêmio de R$ 35 milhões a quem acertar as seis dezenas.

Na quarta, 26, o sorteio acumulou em R$ 29,5 milhões. Ninguém acertou as dezenas 03 - 14 - 18 - 34 - 42 - 49. Mas 182 apostadores acertaram a quina e levaram, cada um, o prêmio de R$ 13.681,20.

No mês de junho a Mega-Sena apresentou três ganhadores. No dia 1, um de Pedra Preta (MT); no dia 5, um de Mirante do Paranapanema (SP) e dia 8, um apostador de Uruara (PA).

A aposta mínima da Mega-Sena, com seis números, custa R$ 2 e pode ser registrada em qualquer uma das mais de 12.600 casas lotéricas do país. As apostas são aceitas até as 19h do dia do sorteio.

adblock ativo