Mega-Sena sorteia R$ 29 milhões nesta quinta-feira

O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar nesta quinta-feira, 16, R$ 29 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 1.988. Por causa do feriado da Proclamação da República nesta quarta, 15, o sorteio foi transferido para hoje, às 20h, horário de Brasília. De acordo com a Caixa, aplicado na poupança, o prêmio renderia cerca de R$ 136 mil por mês.

