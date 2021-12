Mega Sena sorteia prêmio de R$ 32 milhões nesta quarta

A Mega Sena sorteia nesta quarta-feira, 16, as dezenas do concurso 1.617, com o prêmio de R$ 32 milhões, valor acumulado desde 28 de junho.

No sorteio do último sábado, 12, nenhum apostador acertou as seis dezenas: 28, 31, 40, 42, 46, 58.

As apostas podem ser feitas até as 19h desta quarta, em qualquer casa lotérica do País. O valor mínimo é de R$ 2,50.

