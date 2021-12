Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3 milhões nesta quarta

A Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas no prêmio principal nesta quarta-feira , 25. O sorteio do concurso 2.034 será às 20h, em Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul.

Segundo a Caixa Econômica, caso o ganhador decida investir o prêmio na poupança, poderá receber R$ 11 mil de rendimentos mensalmente.

Interessou-se? As apostas podem ser feitas até as 19h nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.

