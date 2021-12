Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 175 milhões nesta quarta

A Mega-Sena deve pagar na noite desta quarta-feira, 16, prêmio de R$ 175 milhões no concurso 1.770. O sorteio será realizado às 20 horas (horário de Brasília), na cidade de Tarumim, em Minas Gerais. As apostas podem ser feitas até as 19 horas.

A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer casa lotérica do País.

No último sábado, 12, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas em Vilhena, em Rondônia: 32, 37, 44, 47, 54 e 60. Segundo a Caixa Econômica Federal, 105 apostas acertaram cinco números e faturaram R$ 54.460,29 cada uma. Outras 7.782 acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.049,73.

