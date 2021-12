Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 12 milhões nesta quarta

O sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira, 14, pagará um prêmio estimado de R$ 12 milhões a quem acertar sua pontuação máxima. O valor do jogo, com seis dezenas, é de R$ 2,50. O sorteio do concurso 1.599 será realizado nesta noite, em Osasco, em São Paulo. As dezenas contempladas no sorteio do último sábado, 10, foram 29 - 31 - 36 - 42 - 47 - 53.

