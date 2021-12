Mega Sena sorteia 35 milhões neste sábado

A Mega-Sena vai sortear neste sábado, 13, R$ 35 milhões referentes ao concurso 1.433. O sorteio vai acontecer às 20h, em Toledo, Paraná.

Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), com o valor do prêmio, o ganhador pode comprar uma frota de 291 carros de luxo ou 70 imóveis no valor de R$500 mil cada. Caso os R$ 35 milhões sejam aplicados na Poupança, podem render até R$ 163 mil por mês, ou R$ 5.400 por dia.

As apostas podem ser feitas até às 19h em qualquer casa lotérica ou através da internet, para clientes da Caixa Econômica. O valor mínimo da aposta é de R$ 2, para apostar através da internet, o usuário deve acessar o internet banking da CEF. Para mais informações sobre sorteios anteriores, acesse o site da Caixa .

