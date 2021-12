Mega-Sena sai para apostador do RJ

Um apostador do Rio de Janeiro acertou as seis dezenas do concurso 1.602 da Mega-Sena sorteadas neste sábado, 24. Ele vai levar o prêmio de R$ 7.222.388,90. Os número foram 08-12-22-35-40-44. A quina saiu para 69 acertadores, que vão receber R$ 31.977,36. Já a quadra paga R$ 521,94 para 6.039 apostadores.

O próximo concurso pode pagar R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19 horas de quarta-feira, 28. O valor mínimo do bilhete é R$ 2,50.

adblock ativo