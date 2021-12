Mega-Sena sai para aposta no Paraná e paga R$ 11 mi

O prêmio do concurso 1.599 da Mega Sena, sorteado nesta quarta-feira, 14, para uma aposta de Loanda, no Paraná. O ganhador vai receber R$ 11.882.469,39. Os números sorteados foram 03-10-15-35-36-58. A quina saiu para 135 apostas, que vão receber R$ 19.591,99. Já a quadra paga R$ 423,49 para 8.922 ganhadores.

Apesar do prêmio ter saído, o próximo concurso 1.600 deve pagar R$ 18 milhões, já que a Caixa Econômica Federal (CEF) acumula dinheiro para os concursos finalizados em zero. Interessados têm até sábado, 17, às 19 horas, para jogar em qualquer casa lotérica. O valor mínimo do bilhete é de R$ 2,50.

