Mega-Sena sai para aposta do RN e paga R$ 31,5 milhões

A Mega-Sena saiu para uma aposta de Macaíba, no Rio Grande do Norte, e paga R$ 31.559.293,88. Os números sorteado no concurso 1.606 neste sábado, 7, foram 01-15-37-42-46-54. A quina teve 101 acertadores, que vão ganhar R$ 36.444,91. Já a quadra paga R$ 563,79 para 9.327 ganhadores.

O próximo concurso da Mega Sena pode pagar R$ 3 milhões no sorteio desta quarta, 11. O valor mínimo da aposta é de R$ 2,50. Os jogos podem ser feitos até as 19 horas de quarta em qualquer casa lotérica.

