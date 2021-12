Mega-Sena pode pagar sétimo maior prêmio nesta quarta

A Mega-Sena pode pagar nesta quarta-feira, 19, o sétimo maior prêmio da história da loteria. O concurso 1.575 pode pagar R$ 105 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19 horas em qualquer casa lotérica. O valor mínimo do bilhete é R$ 2.

adblock ativo