Mega-Sena pode pagar R$ 90 milhões nesta quarta

A Mega-Sena, que está acumulada há 10 rodadas, pode pagar R$ 90 milhões nesta quarta-feira, 26. O sorteio acontecerá às 20h (horário de Brasília), em Rio Branco, no Acre.

Conforme a Caixa Econômica Federal, com o valor integral do prêmio, o sortudo poderá comprar 600 carros de luxo. Caso ele queira investir na poupança, receberá mensalmente R$ 500 mil em rendimentos.

Ainda de acordo com o banco, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de um em 50.063.860. As apostas no sorteio 1.952 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quarta em qualquer casa lotérica. O valor mínimo é de R$ 3,50.

adblock ativo