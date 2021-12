Mega-Sena pode pagar R$ 60 milhões neste sábado

O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar R$ 60 milhões neste sábado,17, a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.023. O sorteio ocorrerá neste sábado, às 20h, no Caminhão da Sorte, que está em Manhuaçu (MG).

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das 13 mil casas lotéricas do país.

No último sorteio, realizado na quarta, 14, nenhum apostador acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou.

De acordo com a Caixa, se aplicado na poupança o prêmio renderia cerca de R$ 240 mil por mês.

