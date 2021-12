Mega-Sena pode pagar R$ 6 mi nesta quarta

A Mega-Sena pode pagar R$ 6 milhões nesta quarta-feira, 7. Caso esse valor seja investido na poupança, o rendimento mensal é de R$ 38 mil, segundo a Caixa Econômica Federal. Também é possível comprar 12 imóveis de R$ 500 mil cada.

As apostas no sorteio 1.883 podem ser feitas até as 18 horas (horário de Salvador) desta quarta em qualquer casa lotérica. O valor mínimo é de R$ 3,50.

No dia 30 de novembro, um jogador de Salvador ganhou R$ 18.918.141,78 ao acertar sozinho as seis dezenas da Mega-Sena.

